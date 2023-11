NBA : Une superstar surpasse LeBron James et se détache déjà dans la course au MVP

Florian Barré

Seulement deux semaines sont passées depuis le début de la saison 2023-24 et il est déjà clair que ce sera l'une des saisons les plus compétitives que nous ayons vues depuis un certain temps. À part quelques équipes qui ont déjà pris du retard au classement, tout le monde est lié au même bilan après six ou sept matchs. En conséquence, le classement MVP de la NBA continue de connaître des changements, mais des visages familiers demeurent, comme celui de Nikola Jokic.

Nikola Jokic et les Denver Nuggets, tenant du titre en NBA, se retrouvent déjà en tête du classement de la Conférence Ouest. Le big men continue de jouer avec l'opposition, enregistrant un double-double à chaque match jusqu'à présent cette saison, sans oublier que la star des Nuggets a marqué au moins 22 points lors des sept matchs de Denver. Le franchise player serbe a d’ailleurs décroché son 108e triple-double avec 35 points, 14 rebonds et 12 passes décisives ce lundi soir contre la Nouvelle-Orléans.

NBA : Un Joel Embiid historique pour accueillir Nicolas Batum à Philadelphie https://t.co/vwsylXO5sK pic.twitter.com/0j9UeW4Nyp — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Nikola Jokic surpasse LeBron James

Cette performance remarquable témoigne de son incroyable constance au plus haut niveau et brise les records de LeBron James et Jason Kidd en la matière (107), pour se hisser à la quatrième place all-time au nombre de triple-double inscrit en NBA. Jokic est désormais à 30 longueurs de la troisième place détenue par Magic Johnson et se rapproche lentement des 198 de Russell Westbrook. De quoi donner un argument de plus au Serbe en ce qui concerne le meilleur joueur de la saison 2023-24, lui qui tourne à 28.4 points à 63.3% au tir, 12.9 rebonds et 8.4 passes en moyenne par match.

Jokic devant Tatum, Doncic, Embiid et Curry ?

Parmi les concurrents les plus féroces de Jokic, pour le titre de MVP cette saison, on peut noter les excellents débuts de saison de Jayson Tatum (30.5 points à 54.9% au tir, 8.8 rebonds et 3.2 passes), Luka Doncic (31.6 points à 49.3% au tir, 9.6 rebonds et 8.9 passes), Joël Embiid (32.5 points à 53.5% au tir, 11 rebonds et 6.2 passes), Donovan Mitchell (32.5 points à 53.8% au tir, 4.8 rebonds et 5.7 passes) et Steph Curry (30.9 points à 53% au tir, 4.8 rebonds et 4.2 passes). Avec un peu de retard, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Paul George, Kevin Durant ou encore De’Aaron Fox réalisent aussi un bon début de saison. Devin Booker a quant à lui trop peu joué pour entrer dans le débat à l’instant T.