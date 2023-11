Nicolas Batum entre dans l’histoire des Français en NBA et rejoint Tony Parker

Florian Barré

Présent en NBA depuis 16 saisons, Nicolas Batum a vécu une soirée symbolique ce dimanche. Titulaire avec les Philadelphia 76ers contre les Pacers (137-126), le Français a passé la barre des 1000 matchs disputés dans la ligue, devenant ainsi le troisième tricolore à atteindre ce palier. L’ailier a d’ailleurs profité de l’accident de Kelly Oubre Jr pour s’offrir une place dans le 5 majeur.

Pour ce qui est probablement sa dernière saison en NBA, Nicolas Batum continue d’écrire son histoire. Tradé à Philadelphie par les Clippers de Los Angeles il y a quelques jours, dans un échange comprenant James Harden, celui que l’on surnomme Batman s’est déjà révélé comme étant un role player incontournable en Pennsylvanie. En effet, ce dimanche, le Normand a été titularisé en l’absence de Kelly Oubre Jr, percuté par une voiture et dont la durée de l’absence reste encore indéterminée.

Batum rejoint Parker et Diaw

Cette titularisation est intervenue au parfait moment puisque face aux Pacers de l’Indiana, Nicolas Batum a fêté son 1000e match en carrière (en saison régulière). L’ailier de Philadelphie est devenu le troisième Français à atteindre ce total, après Tony Parker et Boris Diaw. Seuls 145 joueurs ont disputé plus de rencontres dans l’histoire de la NBA. À titre comparatif, les deux Français les plus proches des 1000 matches sont désormais Rudy Gobert (690) et Evan Fournier (672).

Une soirée parfaite

Ainsi, pour célébrer cette incroyable longévité, l’ailier a passé 33 minutes sur le parquet, inscrivant neuf points et glanant sept rebonds. Une prestation conclue par une victoire, notamment due aux 50 points de l’incroyable Tyrese Maxey et aux 37 points et 13 rebonds du MVP Joël Embiid. Les 76ers enchaînent donc un huitième succès en neuf matchs. Ils n’ont plus perdu depuis leur match d’ouverture contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo.