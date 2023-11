NBA : Après avoir violemment critiqué le corps arbitral, il est condamné à une lourde amende

Florian Barré

L'entraîneur-chef des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, a été condamné à une amende de 25 000 $ pour avoir critiqué publiquement l'arbitrage, a annoncé ce dimanche Joe Dumars, vice-président exécutif et chef des opérations de basket-ball. En effet, Jenkins avait fait des commentaires très durs face aux médias après la défaite 127-121 des Grizzlies contre le Utah Jazz le 10 novembre.

Il y a quelques jours, l’entraîneur des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, a lancé une diatribe épique et pleine de jurons contre les officiels de la NBA après la défaite de son équipe contre le Utah Jazz. Après avoir perdu pour la huitième fois en neuf matchs, Jenkins a dit aux médias de « se mettre en selle » et il s'est préparé à se décharger sur les arbitres du match : « L'un des matchs les plus mal arbitrés que j'ai jamais vu. Enregistrez-le, ça me va. Putain, c’est atroce. […] Les interactions en ce moment avec les officiels sont un manque de respect total. Je sais ce qui s'en vient. C'est incroyable, les regards sur les visages quand j'essaie d'engager une conversation pour défendre nos gars qui se cassent la queue en ce moment. »

« Ce type devrait mériter ces fautes »

Jenkins a été particulièrement perturbé par l'expulsion de l’intérieur des Grizzlies Jaren Jackson Jr. à 4:30 de la fin du troisième quart. Jackson a fait un geste de colère et s'est disputé avec l'arbitre Karl Lane, protestant contre les non-appels qui auraient dû le placer sur la ligne des lancers francs sur un lay-up effectué. « Il joue 23 minutes et est dans la peinture toute la nuit. C'est l'un des joueurs les plus professionnels de cette ligue et il est victime d'une double faute technique. L'excuse que j'ai est qu'il s'en prend à un officiel, a continué Jenkins. Jaren Jackson est l'un des gars les plus professionnels et si vous regardez le jeu, deux possessions d'affilée, il se fait pirater sous le panier - aucune tentative de lancer franc. Je n'essaie pas de mettre un nom sur un maillot, ce type devrait mériter ces fautes. »

Jenkins déjà prit par la patrouille en 2022