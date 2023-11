Duel au sommet en NBA, LeBron James entre dans la légende

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers de Los Angeles se sont imposés face aux Suns de Phoenix (119-122). Une rencontre de gala dans laquelle LeBron James (32 points, 11 rebonds, 6 passes) et Kevin Durant (38 points, 9 rebonds, 5 passes) se sont rendu coup pour coup. Respectivement âgées de 38 et 35 ans, les deux superstars NBA sont entrées dans un cercle très fermé de la Grande Ligue grâce à leurs prestations. Explications.

Un duel de titans. Figurants parmi les meilleurs scoreurs de la NBA depuis de nombreuses années, LeBron James et Kevin Durant se sont livré un véritable combat cette nuit. Alors que Lakers et Suns s’affrontaient au Footprint Center de Phoenix, « King James » et « KD » ont tous deux réalisé une performance hors-norme. Si les Lakers de Los Angeles se sont finalement imposés (119-122), c’est bien l’ailer des Suns de Phoenix qui a terminé meilleur scoreur de cette rencontre avec 38 points inscrits, à 13 sur 27 au tir. Toutefois, la prestation de Kevin Durant n’aura pas suffi face à celle de LeBron James, auteur quant à lui de 32 points (11 sur 17 au tir), mais également de 11 rebonds et de 6 passes décisives. Rivaux, scoreurs, leaders, les deux superstars ont tous deux intégré cette nuit un cercle bien fermé en NBA.

LeBron James et Kevin Durant se sont livré un duel d’anthologie

Comme précisé par le journaliste Florian Benfaïd, ce duel LeBron James-Kevin Durant n’est que le 5ème de l’histoire de la NBA où deux adversaires de plus de 35 ans ont atteint les 30 points inscrits. Désormais âgés de 38 et 35 ans, les deux joueurs ne semblent clairement pas sur le déclin bien au contraire. Champion en 2020, LeBron James court toujours après un cinquième titre au sein de la Grande Ligue, tandis que Kevin Durant espère pouvoir aller côtoyer les sommets de la conférence Ouest avec les Suns de Phoenix, sa quatrième franchise en carrière.

LeBron James et Kevin Durant ont rejoint des légendes

Ainsi, les numéros 23 et 35 ont rejoint plusieurs légendes de la NBA avec plus de 30 points inscrits sur une rencontre à au moins 35 ans. En 2019, Jamal Crawford (Suns de Phoenix) et Dirk Nowitzki avaient tous deux réalisés cette performance, tout comme les illustres Michael Jordan (Wizards de Washington) et Karl Malone (Jazz de l’Utah) en 2001. Symbole de longévité au sein de la NBA, Karl Malone avait réitéré face au sérial shooteur Reggie Miller (Pacers de l’Indiana) également en 2001. Plus loin dans l’histoire de la Grande Ligue, Kareem Abdul-Jabbar (Lakers de Los Angeles) et Dan Issel (Nuggets de Denver) avaient également réussi cet exploit en 1984.