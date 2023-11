Giannis Antetokounmpo entre dans l’histoire de la NBA

Florian Barré

La nuit dernière, Giannis Antetokounmpo a réalisé une performance exceptionnelle en inscrivant 54 points, un sommet cette saison en NBA. Malheureusement pour l’ailier fort des Milwaukee Bucks, cela ne lui a pas permis de décrocher une victoire précieuse contre les Pacers de l’Indiana. Un phénomène très rare dans la ligue puisqu’il est seulement le cinquième joueur all-time à vivre une telle situation.

Ce jeudi soir, les Milwaukee Bucks affrontaient les Indiana Pacers à Indianapolis. La franchise du Wisconsin s’est inclinée 126-124 alors que Tyrese Haliburton a mené les Pacers avec 29 points, six rebonds et dix passes décisives. Malgré la défaite, le double MVP Giannis Antetokounmpo a réalisé une soirée fantastique avec 54 points, 12 rebonds et trois passes décisives en tirant à 19/25 sur le terrain en 36 minutes de jeu. Ainsi, le Grec est entré dans l’histoire de la NBA en devançant le Hall of Famer Nate Archibald (16 481) au 105e rang sur la liste des meilleurs scoreurs de tous les temps. Il compte désormais 16 505 points en carrière, et le prochain joueur à dépasser sera Paul George (16 539).

NBA : Wembanyama encensé par Draymond Green, « heureux » de la dernière cuvée de draft https://t.co/jDWbTvBnTJ pic.twitter.com/UjL43eydBd — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Antetokounmpo hors normes mais pas clutch

Pour autant, ce n’est pas le seul exploit notable d’Antetokounmpo. En effet, les 54 points de l’ailier fort font de lui le cinquième joueur de l'histoire de la NBA à être du côté des perdants avec 50 points sur 75% de tirs réussis. Le Grec a terminé à un point de son meilleur score en carrière mais, malgré sa forme de tir dévastatrice, il a été négligent dans les derniers instants et a finalement causé sa perte en perdant notamment deux ballons dans les dernières secondes de la partie (8 pertes de balle au total). « Je n'ai pas pris soin du ballon sur deux possessions. Je devais tirer le ballon, je n'ai pas tiré le ballon. Mais j'ai été gazé et ils ont réussi à gagner », a déclaré Antetokounmpo, selon le Milwaukee Journal Sentinel.

Antetokounmpo meilleur sans Lillard ?