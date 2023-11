Clash en NBA, l’étrange annonce de LeBron James

Benjamin Labrousse

Fin avril, les Lakers de Los Angeles l’emportaient en 6 matchs (2-4) face aux Grizzlies de Memphis au 1er tour des Play-Offs. Une série marquée par le clash entre Dillon Brooks et LeBron James. Alors que le Canadien a récemment signé un gros contrat avec les Rockets de Houston, « King James » s’est exprimé à ce sujet en ne se montrant pas du tout rancunier.

Fin avril, les Memphis Grizzlies recollaient (1-1) lors de leur série de Play-Offs face aux Lakers de Los Angeles. Après cette belle prestation, Dillon Brooks tentait de se payer LeBron James : « Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail » .

LeBron James et les Lakers désavantagés par les arbitres ? Ils se plaignent à la NBA https://t.co/efSIwYI55H pic.twitter.com/8v3YXfrlct — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Dillon Brooks a signé avec les Rockets

Alors que le reste de cette série s’avérera être un cauchemar pour Dillon Brooks, ce dernier n’avait été pas prolongé par les Grizzlies à l’issue de la saison. Un mal pour un bien pour le joueur de 27 ans qui a finalement rebondi aux Rockets de Houston. Ce dernier a d’ailleurs récemment paraphé un contrat de 80M$ sur quatre ans.

« Il méritait le contrat qu’il a reçu »