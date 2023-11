NBA : LeBron James donne des nouvelles de l’état de santé de son fils, Bronny

Florian Barré

Alors que Bronny James n'a pas joué lors du match d'ouverture de la saison des Trojans, après avoir subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement préparatoire le 24 juillet dernier, LeBron James a fait le point sur la situation de son fils après la défaite des Lakers contre le Miami Heat. Le joueur de 19 ans ne devrait pas tarder à revenir sur les parquets pour s’entraîner, bien qu’il faille encore réussir le prochain examen médical.

Lorsque le numéro 21 des Trojans d’USC a pris la parole contre Kansas State lundi à Las Vegas, c'était sans le meneur/arrière vedette de première année Bronny James. Du fait de son état de santé, le fils de la superstar de la NBA LeBron James n'a pas joué lors du match d'ouverture de la saison des siens. Pour rappel, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital cet été et des examens complémentaires avaient révélé une malformation cardiaque congénitale.

Un retour en douceur à prévoir ?

James ne s'est pas entraîné avec l'USC cette saison et il n'a pas participé au voyage à l'étranger, en Grèce et en Croatie, lorsque les Trojans ont disputé une tournée estivale de trois matchs. Pour autant, il y a encore une chance que Bronny se vêtît de son numéro 6 pendant la saison 2023-24. LeBron James a déclaré aux journalistes lundi soir que tout allait bien avec Bronny et que son fils aîné devait subir un examen plus tard ce mois-ci. Ainsi, si tout se passe bien, il pourrait retourner à l'entraînement.

LeBron James reste confiant