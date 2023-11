NBA : L’aventure commence ce lundi entre James Harden et les Clippers

Florian Barré

L'ère James Harden aux Los Angeles Clippers va bientôt commencer. En effet, le meneur superstar devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe contre les Knicks de New York au Madison Square Garden ce lundi soir (1h30 heure française), selon Shams Charania de The Athletic. Une grande première que tous les fans de NBA attendent impatiemment depuis le début de l’été.

Ça fait déjà deux semaines que la nouvelle saison NBA a commencé mais James Harden n’a pas encore joué la moindre minute. D’abord boudé par les 76ers pour son manque d’investissement, The Beard a ensuite dû se remettre en forme une fois son trade acquis. Harden a été échangé aux Clippers tôt le matin du 31 octobre, lorsqu'il a été envoyé avec PJ Tucker à Los Angeles par les 76ers de Philadelphie en échange de Robert Covington, Nicolas Batum, Marcus Morris, KJ Martin et quelques choix de draft. Après des mois de négociations commerciales intermittentes, il a finalement réalisé son souhait la semaine dernière en rejoignant les Clippers, prétendants au titre.

Un cinq majeur exceptionnel !

Shams Charania rapporte que les Clippers prévoient une formation de départ qui comprendra Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George et Ivica Zubac ce lundi soir contre les Knicks. Le Barbu deviendra immédiatement le meilleur facilitateur et meneur de jeu de Los Angeles, puisqu'il menait la ligue en matière de passes décisives la saison passée (10,7 par match en moyenne). Il sera capable de contrôler le rythme de l’attaque de Los Angeles et d'alléger le poids sur les épaules de Leonard et George.

Harden - Westbrook, un duo qui fonctionne ?

En apparence, il peut sembler qu'une zone arrière composée d’Harden et de Westbrook ne fonctionnerait pas, mais au cours de la seule saison où le tandem a joué ensemble à Houston, les Rockets ont clairement performé. L’équipe a même atteint les demi-finales de la Conférence Ouest où elle a perdu contre les Lakers, champions. Un souvenir positif qui laisse présager de bonnes choses pour les Clippers, eux qui tentent de faire travailler leur roster année après année sans atteindre leurs objectifs.