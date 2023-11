La hiérarchie de la NBA bouleversée, un ancien champion prend le pouvoir

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après seulement deux ans en fonction, la directrice exécutive de la NBPA, Tamika Tremaglio, a décidé de quitter son poste. C’est Andre Iguodala qui hérite de son siège à la tête du syndicat des joueurs, extrêmement important dans la hiérarchie de la NBA. Un changement majeur à seulement un an de la renégociation des droits de diffusion de la ligue.

Une transition attendue

Le départ de Tremaglio, arrivée en 2021, était attendu. L’ancienne directrice a mené avec succès la négociation d’un nouvel accord entre les joueurs et la ligue (CBA), en place pour les sept prochaines années, ce qui constituait son principal objectif à la tête de la NBPA. Maintenant qu’elle a atteint son but, elle a décidé de se consacrer à de nouveaux projets. Elle travaillera cependant avec son successeur pendant quelque temps afin d’assurer une transition en douceur.

Andre Iguodala, candidat idéal pour prendre la suite

Andre Iguodala, qui a récemment annoncé sa retraite après 19 ans sur les parquets de la NBA, apparaît comme le candidat idéal pour reprendre le poste. Au cours de sa longue carrière, l’ailier a remporté quatre titres avec les Golden State Warriors et a souvent été décrit comme un coéquipier modèle. En dehors des terrains, il fait partie du comité exécutif de la NBPA depuis 2015 et a connu un succès retentissant dans le monde des affaires.



« Je suis honoré de prendre ce rôle et de servir les joueurs, qui sont l’âme de la NBA » , a confié l'ancien coéquipier de Stephen Curry dans un communiqué. « On m’offre une opportunité unique de mettre à profit ce que j’ai appris en tant que joueur, en 19 ans de carrière, pour renforcer le syndicat et son influence pour les futures générations d’athlètes. »

« Une perspective réjouissante »