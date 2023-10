Une légende de la NBA annonce son départ à la retraite

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Andre Iguodala, légende de la NBA, a décidé de mettre un terme à sa carrière après 19 saisons remarquables. All-Star avec les Philadelphia 76ers et quadruple champion avec les Golden State Warriors, l’ailier a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la ligue. « C’est simplement le bon moment », a annoncé l’athlète.

Andre Iguodala, 39 ans, fait ses adieux à la NBA. Selon ses propres mots, recueillis par Marc J. Spears de Andscape , « C’est simplement le bon moment » . Après avoir reçu l’intérêt des Golden State Warriors et d’autres franchises, il a choisi de prendre sa retraite pour des raisons personnelles, estimant que le temps lui était compté et qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Un parcours exceptionnel

Iguodala, joueur talentueux et d'une grande polyvalence, a été sélectionné par Philadelphie en neuvième position lors de la draft 2004. Ses meilleures années individuelles ont été avec les Sixers, où il a été invité au All-Star Game en 2012. Au cours de sa carrière, il a joué pour trois autres équipes, mais c’est à Golden State qu’il a vécu les moments les plus mémorables. Aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, il a remporté quatre titres de champion NBA, dont le premier en 2015, après lequel il a été nommé MVP des Finales.



« Nous avons remporté quatre championnats. C’est plutôt incroyable » , a souligné Andre Iguodala, à propos de son passage aux Warriors. « Il n’y a qu’une poignée d’équipes qui peuvent dire cela. Vous avez les Bulls, les Lakers, les Celtics, nous, et c’est tout. »

Un joueur complet et dévoué