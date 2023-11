NBA : Wembanyama brille, un record lui passe sous le nez

Benjamin Labrousse

Malgré deux dernières prestations mitigées face aux Pacers ( et face aux Knicks cette nuit, Victor Wembanyama réalise de bons débuts en NBA. Grâce notamment à sa performance XXL réalisée face aux Suns de Phoenix dans la nuit de lundi à mardi, le prodige français a rejoint plusieurs légendes concernant certains records de précocité. Toutefois, Wemby n’a été que le 5ème plus jeune joueur à totaliser plus de 20 points, 5 rebonds, et 5 contres, et ce en raison d’une donnée bien précise. Explication.

Des débuts plus que réussis. Si ces deux dernières rencontres en NBA face aux Pacers d’Indiana (13 points, 3-12 au tir) et aux Knicks de New-York (14 points, 4-14 au tir) auront prouvé qu’il possède encore une très grosse marge de progression, Victor Wembanyama réalise un début de saison très satisfaisant. Possédant une moyenne de 18,8 points inscrits, de 8,5 rebonds collectés, mais également de 2,4 contres effectués par match, le pivot des Spurs de San Antonio fait toujours figure de favori pour le titre de Rookie de l’année. Dans la nuit de lundi à mardi, Wemby avait d’ailleurs réalisé une performance de haute volée face aux Suns de Phoenix en inscrivant pas moins de 38 points face à son idole Kevin Durant.

NBA : LeBron James, Michael Jordan… Wembanyama déjà dans la légende ? https://t.co/b9c6LY3fw8 pic.twitter.com/hrkdQ29Eb5 — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Wembanyama déjà dans la cour des grands

En inscrivant 35 points lors de son cinquième match en NBA seulement, le Français avait devancé des légendes comme LeBron James ou encore Kevin Durant qui avaient tous deux pris plus de temps avant d’inscrire un tel total. Toutefois, Victor Wembanyama n’est pas le plus jeune joueur à totaliser plus de 20 points, plus de 5 rebonds, ainsi que plus de 5 contres au sein de la Grande Ligue. Les records de précocité étant parfois directement liés à la date de naissance d’un joueur, ce dernier paie sans doute le fait d’être né le 4 janvier 2004.

Wemby 5ème plus jeune joueur à totaliser 20 points, 5 rebonds et 5 contres en un match

S’il a réalisé cette performance face aux Raptors de Toronto le 5 octobre dernier à 19 ans et 305 jours, Webanyama se place derrière Anthony Davis (19 ans et 243 jours), Eddie Griffin (19 ans et 227 jours), Marvin Bagley III (19 ans et 223 jours), mais également derrière l’inévitable Kevin Durant qui avait réalisé cette performance à 19 ans et 69 jours.