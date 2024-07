NBA : Nicolas Batum a pris sa décision pour la saison 2024-2025

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nicolas Batum pourra disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France sans avoir à se préoccuper de son avenir en NBA. En pleine préparation avec les Bleus, l’ailier a décidé de quitter les Philadelphia 76ers pour revenir aux Los Angeles Clippers, qui l’avaient transféré au début de la saison précédente.

À 35 ans, alors qu’il avait laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait prendre sa retraite en club, Nicolas Batum a décidé de prolonger son aventure en NBA. Le Français a accepté un nouveau contrat de deux ans pour 9,6 millions de dollars avec les Los Angeles Clippers, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN .

Nicolas Batum, fidèle aux Clippers malgré son transfert

Nicolas Batum, qui avait été envoyé à Philadelphie par les Clippers en novembre 2023 dans le cadre du transfert de James Harden, a décidé de revenir à Los Angeles. Depuis sa signature en 2020, le Français est très attaché à la franchise californienne et a annoncé son intention d’y finir sa carrière à plusieurs reprises. « Tyronn Lue (le coach des Clippers) m’a sauvé la vie. Donc je reste avec Tyronn Lue jusqu’à ce qu’on me dégage » , avait-il notamment déclaré au micro de First Team en 2022.

NBA - Nicolas Batum : « Je sais où j’en suis dans ma carrière » https://t.co/4WqGAnLD4x pic.twitter.com/6U4oyYN5Vv — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Le retour de Batum est une excellente nouvelle pour les Clippers, qui ont récemment perdu Paul George, parti aux 76ers. Batum, qui était titulaire pour la majorité de ses matches la saison dernière, devrait jouer un rôle important au sein de l’équipe, que ce soit en sortie de banc ou dans le cinq majeur. « Ce qui compte pour moi, c’est mon temps de jeu » , a-t-il indiqué le 9 avril, dans une interview pour Le 10 Sport . « Je sais où j’en suis dans ma carrière. Je connais l’impact que j’ai sur le terrain. »

Los Angeles plutôt que Philadelphie et San Antonio