NBA : «Source d’inquiétude», il redoute le pire pour la santé de Wembanyama

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a impressionné tout le monde. Étincelant avec les San Antonio Spurs, le Français a été élu rookie de l’année. Il faut dire que le joueur de 20 ans tire profit de ses 2 mètres 24 pour prendre le dessus sur ses adversaires. Paul Mokeski se veut néanmoins plutôt inquiet pour lui d’un point de vue médical.

Victor Wembanyama a brillé lors de sa première saison en NBA. Étincelant avec les San Antonio Spurs, le Français a naturellement été élu rookie de l’année. Le joueur de 20 ans, considéré comme l’un des meilleurs à son poste au sein de la ligue, se sait donc très attendu pour l’exercice 2024-2025. Paul Mokeski se veut néanmoins inquiet d’un point de vue médical pour Victor Wembanyama.

«Beaucoup d’anciens joueurs de grande taille meurent tôt»

« Mesurer cette taille, ça a des répercussions. Le corps humain n’est pas fait pour être aussi grand. Que ce soit Darryl Dawkins, Moses Malone, Earl Cureton, Wilt Chamberlain ou Jack Haley, ils sont tous morts de problèmes liés au cœur. C’est ce qui arrive avec de grands joueurs comme moi qui ont joué en NBA. On remarque que beaucoup d’anciens joueurs de grande taille meurent tôt et pour les mêmes raisons médicales. Donc oui, c’est une source d’inquiétude » a d’abord expliqué l’ancien joueur, passé par les Golden State Warriors en 1991, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Lui aura moins de problèmes»

« Quand vous regardez son entraînement, il l’a poussé à l’extrême. Il fait du yoga, des étirements et tout ça. Nous, on ne faisait pas toutes ces choses-là. On faisait 15 jumping jacks et on se disait, « C’est bon, allons jouer ! » Lui aura moins de problèmes compte tenu de son entraînement et de ses connaissances à ce sujet. Je suis moins inquiet pour quelqu’un comme lui de nos jours que pour un joueur au profil identique qui aurait joué, disons, 25 ans plus tôt. Il va bien mieux s’en sortir que moi » a ensuite ajouté Paul Mokeski. Victor Wembanyama est tout de même prévenu.