NBA : Wembanyama en feu, c’est déjà plus fort que LeBron James !

Dans la nuit de lundi à mardi, Victor Wembanyama a flambé en réalisant son meilleur match de la saison lors de la victoire des Spurs contre les Kings (116-96). Une rencontre durant laquelle le Français a affiché une ligne de stats impressionnante avec 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres. Une performance qui lui permet d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de la NBA puisqu'après 82 matches dans la Ligue, Wembanyama rejoint des légendes dans un classement au sein duquel même LeBron James n'a pas trouvé sa place.

Victor Wembanyama continue d'affoler les compteurs en NBA. Pour sa deuxième saison, le Français semble avoir déjà progressé au sein d'une équipe bien plus compétitive que l'année dernière. Bien aidé par Chris Paul, le vice-champion olympique enchaîne les performances majeurs à l'image de celle monstrueuses contre les Kings dans la nuit de lundi à mardi. Avec 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres, Wembanyama a largement contribué à la victoire des Spurs (116-96). Une performance qui lui permet d'ailleurs de continuer de battre des records de précocité.

Mesdames & Messieurs, VICTOR WEMBANYAMA 🇫🇷



34 POINTS

14 REBONDS

6 PASSES

3 CONTRES

13/22 FG - 6/12 3PM



Son meilleur match de la saison ! pic.twitter.com/nIu1pQOujW — NBA France (@NBAFRANCE) November 12, 2024

Wembanyama intègre un cercle très fermé

En effet, face aux Kings, Victor Wembanyama disputait son 82e match en NBA, l'équivalent d'une saison régulière entière. L'occasion de faire un premier bilan statistique pour le Français qui entre dans un cercle ultra-fermé en devenant seulement le sixième joueur de l'Histoire de la NBA à compiler 1 700 points, 800 rebonds et 300 passes décisives après ses 82 premiers matches. Il rejoint ainsi Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Blake Griffin et Sidney Wicks. Rien que ça. Mais pas LeBron James, pourtant lui aussi ultra complet, ce qui en dit long sur la performance de Victor Wembanyama, déjà l'Histoire de la Ligue nord américaine.

«Il n'y a aucune raison que ça empire»

Face aux Kings, le Français a d'ailleurs également égalé son record de paniers à trois points, en inscrivant six shoots primés. « Je fais juste de meilleurs tirs à trois points. Oui, bien sûr, ça va mieux. J'ai 20 ans, j'espère que pendant quelques années, ça va continuer à aller de mieux en mieux. Il n'y a aucune raison que ça empire », expliquait d'ailleurs Victor Wembanyama après la rencontre dans des propos rapportés par RMC Sport, avant que Chris Paul n'évoque à son tour la montée en puissance de son coéquipier chez les Spurs : « J’aimerais que vous puissiez voir le travail qu’il fait jour après jour. Vous savez à quel point il est talentueux, mais il a cette volonté de s’améliorer, de vouloir travailler sur les choses. Plus nous jouerons de matchs, plus je pense que nous nous familiariserons les uns avec les autres ».