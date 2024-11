Wembanyama : C’est historique en NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, Victor Wembanyama était une nouvelle fois de sortie avec les Spurs. La franchise du Texas avait rendez-vous face au Utah Jazz. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite pour la bande au Français, la 6ème depuis le début de la saison. Si collectivement c’est encore difficile pour les Spurs, d’un point de vue personnel, Wembanyama continue d’épater tout le monde. Et voilà qu’il vient de livrer une performance historique en NBA.

Après une première saison de découverte en NBA, conclue notamment par le titre de Rookie Of the Year, Victor Wembanyama revient avec de plus grandes ambitions pour les Spurs pour cet exercice. Après 10 rencontres, la franchise basée à San Antonio se classe 12ème de la Conférence Ouest, avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Les Spurs restent d’ailleurs sur une défaite face au Jazz (110-111) au cours de laquelle les 24 points de Wembanyama n’auront donc pas suffi à décrocher la victoire.

Du jamais vu !

Face au Jazz, Victor Wembanyama a donc inscrit 24 points. Mais pour compléter la ligne de statistiques du joueur des Spurs, on peut également noter 6 tirs à 3 points, ce qui est un record dans sa carrière, 16 rebonds ainsi que 7 contres. Tout cela fait que Wembanyma a tout simplement réalisé une performance historique en NBA. En effet, le Français est tout simplement devenu le premier joueur à plusieurs matchs en totalisant plus de 20 points, plus de 15 rebonds, plus de 5 contres et plus de 5 tirs à 3 points.

Victor Wembanyama this afternoon...



👽 24 PTS

👽 16 REB

👽 7 BLK

👽 6 3PM (career high)



He is the first player in NBA history to record multiple games with 20+ PTS, 15+ REB, 5+ BLK, and 5+ 3PM! pic.twitter.com/j3wDFloOOk — NBA (@NBA) November 10, 2024

« Les records, je ne les vise pas en soi, mais si ça doit arriver, ça arrive »

Pour sa deuxième année seulement en NBA, Victor Wembanyama n’en finit plus d’affoler les statistiques. Après cette rencontre face au Jazz, le joueur des Spurs a d’ailleurs été interrogé sur son record à 3 points. « Vraiment ? Je n’avais jamais marqué 6 paniers à trois points dans le même match ? Je ne crois pas avoir franchi un cap, c’est juste la progression normale. Je ne vais pas avoir 66 % de réussite durant ma carrière, mais je ne vais pas avoir 25 % non plus. Il ne faut pas réagir de manière excessive, dans un sens comme dans l’autre. Je suis encore très jeune encore, il faut s’attendre à ce que ce soit comme ça encore un moment », a-t-il lâché, rapporté par Le Parisien. Relancé ensuite sur la possibilité de battre le record de 3 points en un match, aujourd’hui détenu par Klay Thompson avec 14, Wembanyama a répondu : « Selon moi, c’est quelque chose de possible, mais ce n’est pas quelque chose que je vise nécessairement. Les records, de toute façon, je ne les vise pas en soi, mais si ça doit arriver, ça arrive ».