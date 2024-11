NBA : En pleine galère, Wembanyama fait une annonce

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, Victor Wembanyama s’obstine à tirer à trois points, avec un pourcentage de réussite peu flatteur (21%). Dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Houston Rockets, le pivot des San Antonio Spurs n’a rentré qu’une seule de ses six tentatives à longue distance, mais il compte bien continuer dans cette voie.

En déplacement sur le parquet des Houston Rockets dans la nuit de mercredi à jeudi, les San Antonio Spurs ont concédé leur cinquième défaite de la saison (127-100). Victor Wembanyama a terminé la rencontre avec 15 points et 6 rebonds, à 6/14 au tir, mais 1/6 à trois points. Si certains préféreraient le voir plus près du cercle, le Français continue de persister à prendre plusieurs tirs longue distance. Ce qui ne lui réussit pas vraiment depuis le début de la saison.

« Mon jeu consiste aussi à prendre des tirs à trois points »

Victor Wembanyama a inscrit seulement 12 de ses 56 tirs à trois points cette saison, avec un pourcentage de réussite de 21%. « Il s'agit simplement de continuer à jouer mon jeu. Mon jeu consiste aussi à prendre des tirs à trois points », a-t-il assuré après la défaite face aux Rockets, dans des propos relayés par le San Antonio Express-News. Le voir autant shooter à trois points est également une volonté des Spurs.

« Je vais continuer à tirer »

« Il faut espérer que les jeux et l'attaque produisent les tirs que l'on veut produire avec les bonnes personnes », a déclaré Mitch Johnson, qui assure l’intérim en l’absence de Gregg Popovich. « Pour Victor, il a tellement de talent. Il est parfois difficile pour un jeune joueur de son calibre de tout mettre en œuvre. C'est difficile pour tous les jeunes joueurs. Je pense qu'il a fait du bon travail. Je pense qu'il va continuer à faire du bon travail et je suis sûr qu'il sera meilleur avec plus d'expérience. » Malgré son faible pourcentage à trois points, Victor Wembanyama ne compte pas changer son jeu : « Je vais juste voir si je suis ouvert. Si c'est le cas, je vais continuer à tirer. »