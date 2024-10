Zidane : L’insulte de Materazzi est dévoilée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que s'est-il passé sur la pelouse de l'Olympiastadion à Berlin pour que Zinédine Zidane dégoupille à ce point, un soir de finale de Coupe du monde ? Son coup de boule sur Marco Materazzi en 2006 reste l'un des moments les plus marquants de cette compétition. Au fil des années, le voile s'est levé sur les insultes proférées par l'international italien ce soir-là.

Sa sortie a quelque chose de romanesque. Pour son dernier match sous le maillot de l’équipe de France, Zinédine Zidane avait perdu son calme, explosant face aux provocations de Marco Materazzi. Son coup de boule lors de la finale du Mondial 2006 est resté dans la légende, mais l’on sait moins ce qui a provoqué cette réaction. En 2022, Zidane en avait dit plus. « Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Ça m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Il a souvent dit qu’il n’avait pas insulté ma mère. C’est vrai. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là» avait lâché le champion du monde 1998.

Materazzi revient sur cet épisode

En 2023, c’est au tour de Marco Materazzi de livrer sa version des faits. « Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot. J’ai dit " Non, je préfère ta sœur ". Sa réaction ? Je ne m’y attendais pas, c’était fou » avait-il confié. Et ce mardi sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien international italien en a remis une couche et a reconnu une certaine roublardise dans sa réaction.

« Il s’est passé ça »

« Tout ça est entièrement vrai et ceux qui ont joué au football le comprennent. Peut-être que oui, j’ai été malin pour justement éviter et qu’il saute pour mettre sa tête. Et de tout façon c’est vrai que j’aurais voulu son maillot. Mais voilà, j’ai répondu ça et il s’est passé ça » a confirmé l’ancien international italien.