Ballon d'or : La défaite de Vinicius Jr est-elle scandaleuse ?

La rédaction

Vinicius Jr pensait être le Ballon d'or 2024. Karim Benzema et Carlo Ancelotti en étaient notamment convaincus que la récompense individuelle suprême allait revenir au numéro 7 de la Casa Blanca. Mais finalement, le Ballon d'or a été attribué à Rodri, milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne. Une décision qui a fait enrager le Real Madrid qui a totu bonnement été aux abonnés absents pendant la cérémonie. Est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !

Certes, les statistiques de Vinicius Jr sont à des années lumières des dizaines de buts inscrits par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo il y a plusieurs années. La saison dernière, le numéro 7 du Real Madrid a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en Liga. En Ligue des champions, en plus de son but en finale contre le Borussia Dortmund le 1er juin dernier (2-0), Vinicius Jr a marqué 5 autres buts pendant la dernière campagne de C1.

Vinicius Jr - Mbappé : Le Real Madrid crie au complot https://t.co/zvoDZvOW1T pic.twitter.com/rKtCF8n3ZG — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Rodri sacré Ballon d'or, Vinicius Jr tombe de haut

Cependant, en plus de la Liga et de la Ligue des champions, Vinicius Jr n'a pas su amener la sélection brésilienne à la gloire pendant la Copa America remportée par l'Argentine aux Etats-Unis cet été. La Seleçao est sortie par la petite porte dès le quart de finale face à l'Uruguay. A l'inverse de Rodri qui, en plus de la Premier League, a raflé l'Euro avec l'Espagne. Le milieu de terrain défensif des Skyblues et de la sélection espagnole a été déterminant à la fois avec son club et l'équipe entraînée par Luis de la Fuente qui a enchanté les foules pendant l'Euro 2024.

Le Real Madrid, sachant la défaite de Vinicius Jr, a refusé de se rendre à la cérémonie

Lundi après-midi, Vinicius Jr et le Real Madrid ont su que la star brésilienne ne serait pas sacré Ballon d'or 2024. C'est pourquoi le champion d'Espagne a assuré à l'AFP qu'en raison du manque de respect de l'UEFA, la délégation madrilène ne serait pas de la partie à Paris au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'or. « Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté ».

Le Real Madrid a donc fait le choix de boycotter la cérémonie du Ballon d'or, la défaite de Vinicius Jr est-elle scandaleuse ?