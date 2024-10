Harcelée à cause de Mbappé, elle sort du silence

Jean de Teyssière

Au début du mois d’octobre, Kylian Mbappé profite d’une semaine de congés accordée par le Real Madrid pour aller faire la fête en Suède, dans la capitale Stockholm. A son retour, une vive polémique a éclaté puisque la presse suédoise l’a accusé de viol. L’enquête est toujours en cours et une influenceuse aux 600 000 abonnés sur TikTok raconte avoir été harcelée par les journalistes français à son domicile.

Le numéro 9 du Real Madrid aura vécu un mois d’octobre très compliqué sur tous les plans. Après avoir refusé de rejoindre l’équipe de France, Mbappé avait créé la polémique en étant observé en Suède, pendant que ses coéquipiers affrontaient Israël. Puis, une affaire de viol a éclaté et sportivement, il est dans une mauvaise passe, surtout après le match face au FC Barcelone.

«J’étais terrifiée»

Dans une vidéo diffusée sur son compte TikTok, une influenceuse suédoise, Isa Östling raconte la harcèlement subi suite à l’affaire Mbappé, dans des propos rapportés par Aftonbladet : « Ils (les journalistes français) étaient entrés dans la cage d'escalier. Je regarde par le judas et je vois deux hommes debout là. J'étais terrifiée, je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert. Ils commencent à m'interroger sur cet incident et c'est juste tellement fou, je n'étais vraiment pas là, aucun de mes amis n'y était. Ensuite, on se demande, ces Français, avaient-ils vraiment pris l'avion pour venir m'interroger sur le pas de ma porte ? Est-ce même légal de faire irruption chez quelqu'un comme ça ? »

«Je suis souvent au club V»

« Au club V, je suis absolument souvent, on ne va pas le nier, raconte la jeune femme de 21 ans. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tant de gens ont pris pour acquis que j'étais là ce jour-là. Il y a beaucoup de footballeurs là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré un "footballeur papa" une fois que ça veut dire qu'on les a tous rencontrés, j'aimerais bien. »