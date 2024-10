Real Madrid : Mbappé a battu un triste record !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé va vite devoir oublier ce premier Clasico. Lui qui était pourtant si à l’aise face au FC Barcelone lorsqu’il évoluait sous les couleurs du PSG (6 buts en 4 matchs) a totalement manqué son match. Sifflé huit fois hors-jeu, cela n’était jamais arrivé dans l’histoire des Clasicos.

Dans un monde idéal, Kylian Mbappé ouvre le score face au FC Barcelone et devient le héros de tout un peuple. Son but à la demi-heure de jeu est d’ailleurs magnifique mais après vérification par la VAR, il est refusé pour un hors-jeu. Au final, le Real Madrid a perdu la rencontre 4-0 et Mbappé va vite devoir se remettre la tête à l’endroit…

Mbappé, un match à oublier

Face au FC Barcelone (0-4), le Real Madrid a été humilié à domicile, dans des proportions qui rappellent les années du grand FC Barcelone. Sauf que sur le papier, la grande équipe est le Real Madrid. Avec Vinicius, probable Ballon d’Or lundi, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé, l’équipe madrilène à de quoi effrayer les Blaugranas. Mais à quelques jours d’Halloween, ce sont finalement les hommes d’Hansi Flick qui sont repartis de Madrid avec des friandises et les trois points.

Huit fois hors-jeu, un record !

Durant la rencontre, Kylian Mbappé a été piégé un nombre de fois inédit. Désigné hors-jeu à huit reprises, cela n’était jamais arrivé dans l’histoire des Clasicos. Mbappé a donc battu un record, qu’il aurait certainement aimé ne jamais avoir à battre.