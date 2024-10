Mbappé s'est fait piéger, le Real Madrid sort du silence

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le FC Barcelone a écrasé le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Lors de la rencontre, les joueurs merengue ont été signalés en position de hors jeu à douze reprises. Alors que Kylian Mbappé s'est fait piéger sept fois, un record, Carlo Ancelotti a fait passer un message clair.

Ce samedi soir, le FC Barcelone a eu la lourde tâche d'affronter le Real Madrid au Santiago Bernabeu. A la surprise générale, le Barça s'est imposé 4-0 sur la pelouse merengue. Alors que Kylian Mbappé s'est montré maladroit devant le but catalan, Carlo Ancelotti lui a mis la pression.

«Le Barça a provoqué 65 hors-jeu cette saison»

« Êtes-vous inquiet au sujet de Mbappé, et que s’est-il passé à 0-4 avec le banc du Barça, on vous a vu énervé ? On savait qu'ils utilisaient la ligne haute et nous n’en avons pas assez profité. Il a eu des occasions et parfois il a été hors-jeu. Mais il a eu trois ou quatre occasions où il aurait dû être plus précis. Il s'est passé quelque chose avec l'assistant, pas avec Flick. Il n'a pas été un gentleman. Regrettez-vous votre approche ? Je ne regrette rien. Nous avons eu des occasions. Un hors-jeu de justesse sur le but de Mbappé... L'idée était de presser davantage et nous l'avons fait pendant 60 minutes. C'est un moment difficile, comme toujours quand on perd. Et encore plus quand ça arrive après autant de matchs sans défaite », a déclaré Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, en conférence de presse d'après-match.

«Nous avons eu quatre occasions devant le gardien»

En manque de réussite devant la cage d'Inaki Pena, Kylian Mbappé a également eu des soucis de positionnement contre le FC Barcelone. En effet, le numéro 9 du Real Madrid a été signalé hors jeu à sept reprises. Selon Opta, il s'agit du total le plus élevé pour un joueur évoluant dans l'un des cinq grands championnats européens depuis Karim Benzema contre Eibar en novembre 2018. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a préféré pointer du doigt les occasions ratées. « Le Real a été signalé hors-jeu 12 fois, l'aviez-vous prévu ? Le Barça a provoqué 65 hors-jeu en Liga cette saison. C'était connu. Mais nous avons eu quatre occasions devant le gardien. Ça peut arriver, mais nous en avons eu trois ou quatre, et nous n'avons pas marqué », a regretté le coach du Real Madrid.