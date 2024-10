Vinicius Jr : L’organisateur du Ballon d’Or répond au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid aurait pris connaissance des résultats du Ballon d'or. Rodri remporterait le trophée devant Vinicius Jr et Jude Bellingham. En colère, le club espagnol aurait annulé son voyage à Paris. Alors que la polémique monte à quelques heures du début de la cérémonie, les organisateurs du Ballon d'or ont répondu au Real Madrid.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, mais aussi du championnat espagnol, le Real Madrid présente de solides arguments pour mener l’un de ses membres vers la victoire lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Les cartouches sont nombreuses. Vinicius Jr, Jude Bellingham, Dani Carvajal ou le néo-retraité Toni Kroos figurent parmi les favoris des bookmakers. Mais un autre joueur est bien placé. Il s’agit de Rodri, vainqueur du dernier Euro avec l’Espagne et le maître à jouer de Manchester City. Et selon les premières rumeurs, c’est ce dernier qui devrait soulever le trophée à Paris ce lundi soir.

La décision radicale du Real Madrid

Le Real Madrid aurait reçu la confirmation que Vinicius Jr ne remporterait pas le Ballon d’Or. En colère, le club espagnol aurait annulé sa venue dans la capitale française. « Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, les mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté » a lâché une source au sein du Real Madrid au quotidien As.

« Aucun club ne connaît encore le vainqueur du Ballon d'Or»

Alors que la presse espagnole et les supporters du Real Madrid crient au scandale, le comité d’organisation a répondu à Florentino Perez. Les organisateurs du Ballon d’or ont essayé de remettre un peu de suspense à cette cérémonie. « Aucun joueur ni aucun club ne connaît encore le vainqueur du Ballon d'Or de cette année » a fait savoir l’organisation à l’AFP. Mais à quelques heures du début de la soirée, aucun membre de la Casa Blanca n’a été aperçu à Paris, alors que Rodri est bien présent.