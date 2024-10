Vinicius Jr : Une bombe est lâchée, le Real Madrid réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de tonnerre à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'or organisée à Paris. Annoncé comme le grand favori pour soulever ce trophée, Vinicius Jr aurait été devancé par Rodri (Manchester City) selon les informations de la presse espagnole. Le Real Madrid est sorti du silence et a pris la défense de sa star brésilienne.

Les résultats du Ballon d’or ont fuité, et ils ne sont pas favorables au Real Madrid. Annoncé comme le grand favori, Vinicius Jr terminerait à la deuxième place, devancé par Rodri, auteur d’une saison majuscule avec Manchester City, mais aussi avec la Roja.

Le Real Madrid annule son déplacement

Le Real Madrid a pris connaissance des résultats et a, immédiatement, pris la décision d’annuler son vol pour Paris. Aucun membre du club merengue ne sera présent à la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet ce lundi soir, malgré les nombreuses autres nominations.

Le coup de gueule du Real Madrid

Contactée par As, une source au sein du Real Madrid a expliqué la position de Florentino Perez. « Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, les mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté » a-t-elle déclaré.