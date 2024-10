Ballon d’Or : Coup de théâtre, le Real Madrid annonce le grand vainqueur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la presse espagnole l’annonce comme le grand vainqueur depuis plusieurs semaines, Vinicius Jr ne devrait finalement pas être sacré Ballon d’Or 2024. Le Real Madrid serait persuadé qu’il ne s’agira pas de Dani Carvajal non plus, et n’aura donc pas de représentant ce lundi au Théâtre du Châtelet. Selon la Casa Blanca, c’est Rodri qui succédera à Lionel Messi.

Un véritable coup de tonnerre. L’identité du Ballon d’Or 2024 et donc du successeur de Lionel Messi, lauréat l’année dernière, semblait d'ores et déjà connue. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole assure que c’est Vinicius Jr qui sera sacré, lui qui a remporté la Liga et la Ligue des champions avec le Real Madrid.

Le Real Madrid annule son déplacement à Paris

Ce qui ne serait finalement pas le cas. En effet, d’après les informations de RMC Sport, l’entourage de Vinicius Jr et le Real Madrid seraient persuadés qu’il ne remportera pas le Ballon d’Or 2024. Ce que confirme The Athletic, qui indique que la délégation madrilène ne fera pas le déplacement au Théâtre du Châtelet à Paris ce lundi.

Rodri Ballon d’Or 2024 ?

D’après The Athletic, le Real Madrid serait quasiment certain que Dani Carvajal ne sera pas l’heureux élu non plus. Selon la Casa Blanca, c’est Rodri qui devrait être élu Ballon d’Or 2024. Ce qui est loin d’être un vol, le milieu de terrain âgé de 28 ans ayant été un des joueurs majeurs de Manchester City, champion de Premier League, et de l’Espagne, vainqueur de l'Euro 2024.