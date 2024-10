Vinicius - Mbappé : Une décision historique rend fou le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, le Ballon d'Or va échapper à un joueur du Real Madrid. Vinicius Junior et Jude Bellingham faisaient effectivement parties des grands favoris, alors que Kylian Mbappé était parfois cité dans l'équation. Mais c'est bien Rodri qui aurait coiffé les Madrilènes dans la dernière droite. Une récompense historique qui fait scandale en Espagne.

Ce lundi soir, la cérémonie de remise du Ballon d'Or aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris. Pour la première fois, les lauréats n'ont pas été prévenu en avance ce qui crée un suspens qui n'existait pas jusque-là. Et compte tenu de la saison qui s'est écoulée, aucun joueur ne se distingue comme un vainqueur indiscutable.

Rodri annoncé comme le Ballon d'Or !

Néanmoins, ces dernières semaines, Vinicius Junior était présenté comme le grand favori à la succession de Lionel Messi, tenant du titre. Un duel avec son coéquipier Jude Bellingham était même annoncé avec Kylian Mbappé en embuscade. Le Real Madrid se voyait donc triompher une nouvelle fois à Paris. Cependant, RMC a annoncé un coup de tonnerre confirmé par la presse espagnole. Vinicius Junior ne remportera pas le Ballon d'Or. C'est bien Rodri qui sera le lauréat ce lundi soir. Un véritable coup de tonnerre qui marque d'ailleurs un tournant.

Le Real Madrid enrage et snobe la cérémonie

En effet, Rodri deviendrait le premier joueur de Manchester City à remporter le Ballon d'Or et serait même seulement le deuxième espagnol après Luis Suarez en... 1960 ! 64 ans plus tard et malgré l'hégémonie du football espagnol dans les années 2010, le meilleur joueur du dernier Euro va rapporter un Ballon d'Or en Espagne. Rodri devient également le premier milieu défensif récompensé depuis Lothar Matthaüs en 1990. Une situation qui a rendu fou de rage le Real Madrid qui aurait décidé d'annuler son voyage à Paris. Aucune délégation du club merengue ne sera présente à la cérémonie alors Vinicius Junior et Jude Bellingham devraient monter sur le podium. Mais ce n'est visiblement pas suffisant pour un club comme le Real Madrid.