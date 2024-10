Real Madrid : En pleine galère, Mbappé fait une annonce en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse de décevoir. Et samedi soir lors du Clasico, l'ancien attaquant du PSG ne s'est pas vraiment racheté, bien au contraire. Signalé à huit reprise en position de hors-jeu, le numéro 9 madrilène a déçu et n'a pas pu éviter l'humiliation contre le FC Barcelone (4-0). Cependant, Mbappé n'a pas l'intention de lâcher l'affaire.

Malgré des statistiques toujours encourageantes sur le papier comme en témoignent ses 8 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues, il est difficile d'estimer que le débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont réussis. Sa prestation lors du Clasico remporté largement par le FC Barcelone (4-0) en est d'ailleurs la preuve. Mais en privé, l'ancien attaquant du PSG ne compte pas renoncer, bien au contraire.

«Mbappé a le sentiment d’avoir déçu»

Sur le plateau du Chiringuito, le journaliste espagnol Edu Aguirre a effectivement décrit l'état d'esprit actuel de Kylian Mbappé. « Mbappé a le sentiment d’avoir déçu les supporters du Real Madrid. Il avait coché la date du Clasico sur le calendrier, c’était un match décisif. Mbappé se sent coupable, il sent qu’il a déçu l’équipe », explique-t-il avant de poursuivre.

«Mbappé est persuadé qu’il va inverser la tendance»

« Mais Mbappé est persuadé qu’il va inverser la tendance qu’il triomphera rapidement avec le Real Madrid. On a donc à Mbappé qui culpabilise, mais qui se sent capable d’inverser la situation grâce à sa mentalité », ajoute Edu Aguirre.