Real Madrid : Mbappé moqué au Qatar !

Jean de Teyssière

Le match de Kylian Mbappé a été vu par des million de téléspectateurs et certains n’ont pas oublié son match compliqué. Ce dimanche, en première division du Qatar, Akram Afif marque avec Al-Saad et célèbre façon Mbappé, avant de mimer en se moquant sa célébration durant le Clasico, lors de son but refusé pour hors-jeu…

Face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a vécu un match très compliqué. Signalé huit fois en position de hors-jeu, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre comme il l’aurait souhaité. Désormais, il va devoir retrouver de l’allant pour réussir sa première année dans son nouveau club.

Mbappé marque mais est signalé hors-jeu

Durant le Clasico, Kylian Mbappé a vécu un véritable ascenseur émotionnel. A la demi-heure de jeu, il marque suite à un superbe ballon piqué, à le temps de faire une longue célébration avant de voir son but être annulé pour hors-jeu. Au final, son équipe s’inclinera 4-0.

Akram Afif, jugador del Al Saad, marca un gol y lo celebra así. pic.twitter.com/lGoX6To5Si — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) October 27, 2024

Afif se moque de Mbappé

Durant un match de première division au Qatar, le club d’Al-Sadd affrontait ce dimanche celui de Al-Wakra. Akram Afif, légende du football qatari, marque le but du 2-0 et décide de célébrer comme Kylian Mbappé avant de se moquer de sa célébration durant le Clasico. Des images qui enflamment l’Espagne.