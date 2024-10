Racisme au Real Madrid, Vinicius Jr dénonce des «criminels» !

Thomas Bourseau

Comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises lors de ces derniers mois, au point où Vinicius Jr ait affirmé en interview qu'il faudrait retirer la Coupe du monde 2030 à l'Espagne si jamais la situation n'évoluait pas dans le bon sens, des insultes racistes ont été criées au Santiago Bernabeu samedi soir pendant la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (4-0). Vinicius Jr a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Samedi soir, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Un choc au sommet pour le premier Clasico de Kylian Mbappé en tant que joueur merengue qui a finalement tourné en la faveur de Lamine Yamal et du Barça. Le prodige du football espagnol âgé de 17 ans a trouvé le chemin des filets, comme Raphinha et Robert Lewandowski à deux reprises (4-0).

«Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables»

Dans les tribunes du Santiago Bernabeu, des insultes racistes ont été proférées par certains supporters du Real Madrid. Un comportement dénoncé par le club madrilène via un communiqué publié sur son site internet ce dimanche. « Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade ».

Le Real Madrid a par ailleurs assuré que cette histoire n'en resterait certainement pas là. « Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, de sorte que des mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises ».

«Il n'y a pas de place pour ces criminels dans notre société»

Star du Real Madrid et ciblée à plusieurs reprises par des chants et actions racistes qui ne cesse de publiquement combattre ces attitudes haineuses, Vinicius Jr n'est certainement pas resté silencieux quant à ce triste spectacle. « Ce qui s'est passé hier au Bernabeu avec des insultes racistes est regrettable. Il n'y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine (ndlr Yamal), Ansu (ndlr Fati) et Raphinha. Je sais que Madrid et la police feront de leur mieux pour identifier et punir les coupables ».