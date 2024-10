Scandale raciste, le Real Madrid contre-attaque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (0-4) a été le théâtre de débordements en tribunes. Certains supporters du club merengue aurait lancé des insultes en direction de Lamine Yamal, buteur ce samedi soir. La formation dirigée par Florentino Perez a déjà fait savoir qu'elle allait ouvrir une enquête pour identifier les auteurs de ces actes.

Président de la Liga, Javier Tebas s’inquiétait d’éventuels débordements lors du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu. Et cela n’a pas loupé. Dans plusieurs vidéos, on peut entendre certains supporters insulter Lamine Yamal. « Va faire la manche au feu rouge ! » a prononcé un homme devant un stadier impassible. « Arabe de merde » peut-on aussi entendre. Après la rencontre, le Real Madrid a publié un communiqué pour exprimer son indignation.

Le Real Madrid s'indigne

« Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant du racisme, de la xénophobie ou de la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes prononcées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade » a déclaré le club espagnol.

Une enquête va être lancée

Le Real Madrid a aussi indiqué qu’elle allait lancer une enquête pour identifier les auteurs de ces insultes. « Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes regrettables et ignobles, afin d'adopter les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées » peut-on lire dans le communiqué. La Liga a, aussi, annoncé qu'elle signalerait ces insultes à la Section Haine de la Brigade d'Information de la Police Nationale pour sanctionner ces hommes.