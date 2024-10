Ballon d'Or : Mbappé zappé par un joueur du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la remise du Ballon d'Or, dont la cérémonie se déroulera au Théâtre du Châtelet lundi soir, le suspens n'est pas réellement présent. En effet, Vinicius Junior est l'immense favori à la succession de Lionel Messi et c'est d'ailleurs le lauréat qu'a prédit Aurélien Tchouaméni. Une déclaration qui ne devrait pas plaire à Kylian Mbappé, un temps évoqué dans les discussions.

Lundi soir, le Ballon d'Or sera décerné à l'occasion d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. Une édition qui s'annonce est déjà historique puisque ni Lionel Messi, tenant du titre, ni Cristiano Ronaldo ne sont nommés parmi les 30 prétendants. Une première depuis 2003 ! Par conséquent, le lauréat 2024 décrochera son premier Ballon d'Or et cela semble se jouer entre trois principaux prétendants à savoir Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodri. Les deux premiers ont tout gagné en club avec le Real Madrid, mais le milieu de terrain de Manchester City a été élu meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté avec l'Espagne.

Tchouaméni vote Vinicius pour le Ballon d'Or

Malgré tout, c'est bien Vinicius Junior le grand favori pour décrocher le premier Ballon d'Or de sa carrière. Logique selon Aurélien Tchouaméni qui estime, au micro de Téléfoot, que son coéquipier au Real Madrid doit être le lauréat cette année : « Vinicius a marqué en finale de Ligue des Champions, il a des performances extraordinaires en demi-finale face au Bayern, donc je pense que c’est lui qui a le plus de chances de gagner ». L'international français zappe donc Kylian Mbappé, un temps dans la discussion pour le Ballon d'Or.

«Le critère numéro 1 pour le Ballon d’Or reste la performance individuelle»

Toujours pour Téléfoot, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a rappelé que « le critère numéro 1 pour le Ballon d’Or reste la performance individuelle, le caractère spectaculaire et impactant pour l’équipe ». Et visiblement, c'est donc Vinicius Junior qui se rapproche le plus de ce critère.