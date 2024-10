Mercato : Après l’humiliation, le Real Madrid prépare le départ d’Ancelotti

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'humiliation subie sur sa propre pelouse face au FC Barcelone ce samedi soir (défaite 0-4) pourrait avoir de lourdes répercussions sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Président du Real Madrid, Florentino Perez aurait une idée de qui le remplacera à la tête de la formation merengue au terme de cette saison.

Le Real Madrid a subi une énorme déconvenue sur sa pelouse. Vaincu par le FC Barcelone lors du fameux Clasico (0-4), Carlo Ancelotti a subi l’une des défaites les plus humiliantes de sa longue carrière. Au coup de sifflet final, le technicien italien était dépité.

Le coup de gueule d'Ancelotti

« La défaite fait mal. C'est une équipe qui est en tête du championnat. C'est pour ça que c'est plus dur. C'est différent de Lille. A Lille, on n'a pas rivalisé et on a très mal joué. Ici, le résultat pèse. Mais parce qu'on a pris des risques » a lâché Ancelotti.

Son remplaçant est déjà trouvé

Selon les informations de Sport, cette défaite fragilise la position de Carlo Ancelotti. En coulisses, Florentino Perez aurait commencé à réfléchir à qui pourrait le remplacer, et le nom de Xabi Alonso figure en tête de liste. Le coach du Bayer Leverkusen coche toutes les cases et aurait la possibilité de changer d’équipe à la fin de la saison.