Real Madrid : Fiasco pour Mbappé, Booba lâche une punchline !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le Real Madrid s'est fait corriger par le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Titularisé face au Barça, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match. Sur les réseaux sociaux, le rappeur Booba a lâché une punchline pour chambrer le nouveau numéro 9 du Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises pour s'envoler vers Madrid. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real l'été dernier.

Autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste 😂🙉 pic.twitter.com/eQtKRnoRGi — Booba (@booba) October 26, 2024

Mbappé était inexistant contre le Barça

Transféré au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a disputé son tout premier Clasico ce samedi soir au Santiago Bernabeu. Toutefois, ce duel face au FC Barcelone a viré au cauchemar. En effet, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a essuyé une large défaite face à son plus grand rival (0-4).

«Autant de zéros que sur ses chèques, quel monde injuste»

Alors que Kylian Mbappé a totalement raté son match contre le Barça, Booba a tenu à le chambrer sur son compte X. En effet, le rappeur de 47 ans a partagé une photo du numéro 9 du Real Madrid avec ses statistiques lors du Clasico : 0 but, 0 passe décisive, 0 occasion créée, 0 centre précis, 0 faute obtenue, 1 dribble réussi, 1 duel gagné et 8 hors jeux. Et en légende de ce post, Booba a écrit : « autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste ».