Mbappé humilié, il fait mieux que Benzema et Ibrahimovic !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir contre le FC Barcelone, le Real Madrid a vécu une terrible soirée, s'inclinant 4 buts à 0 dans ce Clasico à Santigao Bernabeu. Une humiliation pour le club merengue et notamment pour Kylian Mbappé qui a livré une prestation vivement critiquée durant laquelle il a réussi à battre un record dont il se serait bien passé, à savoir le nombre de hors-jeu.

Samedi soir, Kylian Mbappé disputait son premier Clasico avec le Real Madrid. C'était à Santiago Bernabeu, mais la soirée a pris une tournure à laquelle le Bondynois ne s'attendait pas. Et pour cause, le club merengue a été humilié à domicile par le FC Barcelone 4 buts à 0. Et un joueur subit en particulier les foudres de la presse espagnole : Kylian Mbappé. L'ancien attaquant du PSG a déçu pour son premier Clasico, au point d'avoir battu un triste record.

Mbappé : Panique au Real Madrid après le fiasco ! https://t.co/PEoTeAQAnV pic.twitter.com/WK1w7Ej9F4 — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Huit fois hors-jeu, Mbappé bat un triste record

En effet, durant la rencontre, Kylian Mbappé a été signalé hors-jeu à huit reprises ! Un total impressionnant qui démontre l'incapacité de l'ancien attaquant du PSG à se mettre dans le bon rythme. L'une des ses positions illicites l'a d'ailleurs privé de l'ouverture du score. Un but que la capitaine des Bleus avait bien célébré avant qu'il ne soit annulé. Mais surtout, selon les chiffres d'Opta, c'est la première fois depuis la saison 2015-2016 qu'un joueur d'un des 5 grands championnats est signalé hors-jeu à 8 reprises dans le même match. Ciro Immobile (en 2016) et Zlatan Ibrahimovic (en 2015 face à Lorient) étaient les derniers à avoir atteint ce total sur les neuf dernières saisons. Kylian Mbappé a également effacé des tablettes Karim Benzema, sanctionné à 7 reprises d'un hors-jeu contre Eibar en novembre 2018. Le Real Madrid ne s'attendait probablement pas à voir Mbappé succéder à Benzema de cette façon.

Ancelotti défend Mbappé

Après la déroute dans le Clasico, Carlo Ancelotti a toutefois tenu à défendre Kylian Mbappé, en mettant l'accent sur l'excellente défense du FC Barcelone qui a parfaitement joué le piège du hors-jeu : « On savait qu'ils utilisaient la ligne haute et nous avons failli en profiter. Ils ont eu des occasions et parfois il était hors-jeu. Mais ils ont eu trois ou quatre occasions où ils ont eu besoin de plus de précision. Je ne regrette rien. Nous avons eu des occasions. Un hors-jeu de justesse sur le but de Mbappé... L'idée était de presser davantage et nous l'avons fait pendant 60 minutes. C'est un moment difficile, comme toujours quand on perd. Et encore plus quand on perd après tant de matches sans défaite ». Cela reste toutefois un record dont l'ancien attaquant du PSG se serait bien passé.