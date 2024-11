F1 - Red Bull : Verstappen a réalisé un exploit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Pourtant, en seconde partie de saison, le Néerlandais a régulièrement été devancé par ses adversaires. Selon son coéquipier Sergio Perez, Verstappen a réalisé un véritable exploit alors que la monoplace de Red Bull n’était pas au meilleur se son niveau.

Il est un peu plus entré dans la légende. A l’issue du Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière, Max Verstappen a rejoint Alain Prost avec un quatrième titre de champion du monde de Formule 1. Hors-norme, le Néerlandais a pu compter sur un début de saison stratosphérique. Car en deuxième partie de saison, les choses ont été bien plus compliquées pour « Super Max », uniquement vainqueur au Brésil.

« Max a connu sa meilleure saison des quatre dernières années »

La faute sans doute à un progrès fulgurant de McLaren, Ferrari, et aussi de Mercedes, mais pas seulement. En effet, archi dominatrice en 2023 et en première partie de saison 2024, la monoplace de Red Bull n’a pas obtenu le rythme escompté au cours des derniers mois. Pour Sergio Perez, Verstappen a été incroyable malgré les circonstances plus difficiles des derniers mois. « Je pense que Max a connu sa meilleure saison des quatre dernières années. Son talent et sa vitesse sont là depuis le premier jour, mais en dehors de la voiture, sa façon de travailler et de pousser l’équipe s’est améliorée », a lâché le Mexicain, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Nous nous sommes un peu perdus avec la voiture, beaucoup de week-ends ont été trop difficiles »

« C’était l’un de mes meilleurs débuts de saison, tout semblait aller pour le mieux. Mais dès notre retour en Europe, les choses ont basculé. Nous nous sommes un peu perdus avec la voiture, beaucoup de week-ends ont été trop difficiles », explique « Checo » Perez. « Nous avons fini par perdre beaucoup de points et cette saison a été très difficile. Mais c’est comme ça, parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite », conclut le coéquipier du Néerlandais.