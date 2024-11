Malaise Mbappé : Le vestiaire du Real Madrid se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les difficultés poursuivent encore Kylian Mbappé. Face à Liverpool, l'international français a eu l'occasion de se refaire une bonne dose de confiance, mais son penalty a été arrêté par le gardien adverse. Cette action illustre le calvaire actuellement traversé par l'ancien du PSG. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs du Real Madrid ont pris la parole pour voler à sa rescousse.

Le Real Madrid a passé une sale soirée à Liverpool ce mercredi soir (2-0). Le club espagnol s’est incliné et pointe, ce jeudi, à la 24ème place, soit la dernière place qualificative pour les barrages. La formation merengue pouvait, sans doute, espérer mieux sans un penalty raté de Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid confirme ses difficultés actuelles sur le terrain. Mais ses coéquipiers ne lui en tiennent pas rigueur.

Modric monte au créneau

Après le coup de sifflet final, Luka Modric a tenu à lui apporter un message de soutien. « On le voit bien, il s'entraîne bien et en confiance. Parfois ça ne marche pas, comme aujourd'hui avec le pénalty. Mais on a confiance en lui et je suis sûr que Kylian finira par faire ce qu'on attend de lui » a confié le vétéran merengue dans des propos rapportés par Sport.

« Je sais avec certitude qu'il fera encore des choses énormes »

Jude Bellingham a souhaité aussi lui envoyer un message. « C’était un moment important dans le match, mais cela peut arriver. C'est un joueur merveilleux, mais il a une pression énorme en raison de ses qualités. Le penalty n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match. En tant que collectif, nous n'avons pas été assez bons ce soir. Kylian peut garder la tête haute, et je sais avec certitude qu'il fera encore des choses énormes pour ce club » a confié le milieu de terrain anglais du Real Madrid en zone mixte ce mercredi soir.