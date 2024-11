Vinicius Jr - Real Madrid : Mbappé est sous pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool mercredi soir (2-0), Kylian Mbappé est au cœur des critiques. En raison de l’absence de Vinicius Jr, dont le retour est espéré d’ici à trois semaines, les attentes étaient encore plus grandes concernant l’international français. Pablo Polo, journaliste pour Marca et spécialiste de la Casa Blanca, a donné le ressenti en Espagne après cette rencontre.

« Incapable, désolant, errant. » À l’image de Relevo, Kylian Mbappé n’a pas été épargné par les critiques de la presse espagnole ce jeudi, au lendemain de la défaite du Real Madrid face à Liverpool (2-0). Au-delà de son penalty raté, l’attaquant âgé de 25 ans a livré une nouvelle prestation médiocre à Anfield, alors qu’en raison de l’absence de Vinicius Jr, il était plus que jamais attendu au tournant.

Real Madrid : Mbappé traumatisé par le PSG ?

« Sans Vinicius, il y a peu de solutions et on attend plus de Kylian »

« La déception est-elle énorme en Espagne ? Oui, le match de Kylian Mbappé a déçu mais le niveau général du Real est le principal problème. Ils n’ont pas montré un niveau de Ligue des champions. Et si on pensait que Kylian pouvait gagner le match seul, ce n’est pas encore possible. C’est évident qu’il n’est pas à son niveau, ce n’est pas un secret. Mais j’estime surtout que c’est un problème général plutôt qu’individuel. Sans Vinicius, il y a peu de solutions et on attend plus de Kylian, c’est clair. Mais il reviendra, il faut être patient, comme le répète Carlo Ancelotti. C’est une façon de travailler différente, il lui faut du temps pour s’adapter. On ne voit pas le vrai Mbappé », a confié Pablo Polo, journaliste pour Marca et spécialiste du Real Madrid, auprès du Parisien.

« Tous les regards étaient tournés vers Kylian »

Logiquement, la presse espagnole a été plus dure avec Kylian Mbappé ce jeudi. « Bien sûr, cela donne des arguments aux journalistes qui attendent qu’il se plante », a ajouté Pablo Polo. « Mais c’est trop tôt, à mon avis. Après, hier (mercredi), c’était un match de Ligue des champions, Vinicius était absent, tous les regards étaient tournés vers Kylian. C’était la star de l’équipe, il jouait sur le côté gauche où il est plus à l’aise, on attendait davantage de lui. Et quand c’est le cas et que ça ne fonctionne pas, on est au centre des critiques. »