Real Madrid : Mbappé en plein naufrage, la solution est trouvée !

Auteur d’une prestation catastrophique sur la pelouse de Liverpool mercredi soir, Kylian Mbappé ne réalise pas des débuts rêvés du côté du Real Madrid. Ce samedi, c’est Nicolas Anelka qui s’est exprimé sur le phénomène français. Si la situation de Mbappé lui rappelle la sienne, Anelka a affirmé qu’il fallait tout simplement faire preuve de patience envers le numéro 9 des Merengue.

Une chose est certaine, Kylian Mbappé aurait aimé réaliser des débuts plus spectaculaires du côté du Real Madrid. S’il continue à soigner ses statistiques, le nouveau numéro 9 du club madrilène peine à impressionner dans le jeu. Pas de quoi inquiéter Nicolas Anelka cependant, qui se reconnaît en Mbappé.

Anelka à propos de Mbappé : « Je me revois il y à 25 ans »

« Quand je vois ce que Mbappé vit, je me revois il y à 25 ans », a ainsi confié l’ancien buteur du PSG mais aussi du Real Madrid (1999-2000), sur les ondes de RMC ce samedi. « Je suis arrivé au Real Madrid, qui avait gagné la Ligue des Champions deux ans auparavant je crois, avec une équipe et des joueurs qui sont déjà là. Je suis arrivé pareil, c’est le président qui a fait un peu le forcing pour que je vienne, je signe, je me retrouve dans la situation où pareil je n’ai pas vraiment le positionnement sur le terrain, je suis là mais on ne joue pas avec 1 pointe mais 2 et quand on joue avec 2 ça ne joue pas bien ».

« Il faudra qu’il patiente, qu’il continue à travailler »

« Les mêmes difficultés et beaucoup de critiques. Quand je suis arrivé, j’avais 20 ans, c’était très difficile. Maintenant, lui, il faudra qu’il patiente, qu’il continue à travailler, qu’il écoute pas ce que les gens disent. Avec ses qualités, il a tout pour réussir. Le Real Madrid ce n’est pas un club facile, mais au PSG c’est pareil. Si tu ne réussis pas au PSG, il y a beaucoup de pirates dans la presse qui vont critiquer. Il est habitué à ça. Avec la patience, il réussira », conclut Nicolas Anelka, confiant quant à la réussite de Kylian Mbappé.