Mbappé imite Cristiano Ronaldo, le Real Madrid va jubiler ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé vit une période de transition délicate. Depuis plusieurs mois maintenant, le joueur évolue dans une position de numéro 9 qui ne sied pas à ses qualités. Mais selon l'avis de Nicolas Anelka, l'ancien joueur du PSG devrait s'habituer à son nouveau poste à l'instar de Cristiano Ronaldo, qui a connu un tel changement durant sa carrière.

Kylian Mbappé doit s’habituer à un nouvel environnement, à de nouveaux principes de jeu, mais aussi à un nouveau poste. Déjà exploré la saison dernière au PSG, le poste de numéro 9 semble désormais lui appartenir. Mais pour l’heure, on ne peut pas dire que le joueur du Real Madrid ait véritablement adopté son nouveau positionnement. Mais pour Nicolas Anelka, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Mbappé bloqué par Vinicius Jr

« A son poste, il y a Vinicius qui depuis 2 ans survole le championnat et la Ligue des Champions. Donc quand il arrive, c’est compliqué car il doit trouver une nouvelle position. Donc je pense qu’ils vont être patients avec lui car pour lui c’est un nouveau poste, celui de numéro 9. Le problème avec tous les gens qui parlent, tout le monde pense qu’être ailier comme c’est un poste attaquant, c’est facile de devenir un numéro 9. C’est un poste qui est complètement différent » a confié l’ancien international français.

« Il faut de la patience »

Questionné par RMC sur la longue descente aux enfers de Mbappé, Anelka a pris l’exemple de Cristiano Ronaldo, qui a parfaitement géré cette transition. « Aujourd’hui, il est en train d’apprendre le poste de numéro 9. Il a les qualités pour réussir, mais ça demande de la patience. Quand tu as joué toute ta vie en ailier gauche et que tu deviens 9, il n’y en a pas beaucoup qui ont réussi le transfert. On peut revenir sur la transition de Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo quand il est arrivé au Real Madrid, il était ailier au départ et avec le temps, avec l’âge, voyant qu’il n’avait plus trop les jambes, il est devenu numéro 9. Mais là, on parle de Cristiano Ronaldo, d’une part, et on parle de Cristiano Ronaldo après 5 ans au Real Madrid. Donc il faut de la patience » a-t-il déclaré ce dimanche.