Kylian Mbappé : Hanouna réclame son retour au PSG !

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre la direction du Real Madrid, réalisant son rêve. Toutefois, ça vire au cauchemar pour le moment pour l’international français. Au point de déjà remettre en question son avenir chez les Merengue ? Cyril Hanouna ne dirait lui pas non pour revoir Mbappé au PSG.

La situation est critique pour Kylian Mbappé. Après son match totalement raté contre Liverpool, le joueur du Real Madrid apparait plus que jamais au fond du trou. Après seulement quelques mois chez les Merengue, le Français n’y est clairement pas, semblant être touché mentalement. Mbappé est ainsi de plus en plus critiqué, son niveau au Real Madrid n’étant pas au niveau.

Mbappé de retour au PSG ?

Et si l’avenir de Kylian Mbappé s’assombrissait d’ores et déjà au Real Madrid ? Pour rappel, le Français a signé jusqu’en 2029, mais voilà que l’histoire pourrait se terminer plus vite que prévu. Si tel était le cas, Cyril Hanouna ne dirait pas non pour le retour de Mbappé au PSG. « Je préfère qu’il revienne au PSG », a-t-il lâché sur TPMP.

« Au PSG, personne ne le regrette »

La question est : le PSG accepterait-il de reprendre Kylian Mbappé ? Pas sûr. « Au PSG ou dans les tribunes du Parc, personne ne le regrette. Il fallait tourner la page. Pour le PSG autant que pour lui », confiait Laurent Perrin, journaliste du Parisien.