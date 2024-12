PSG : Luis Enrique furieux, un gros problème est dénoncé dans le vestiaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une semaine très compliquée en termes de résultats, l’heure est à la crise au PSG, où d’après RMC, des tensions commencent à éclater. En interne, Luis Enrique serait mécontent de certains joueurs comme Ousmane Dembélé. Cependant, le traitement du Français par l’Espagnol inquiète en interne, dans un vestiaire qui manquerait cruellement de leaders. Explication.

Le PSG dans le dur. Défait mardi soir par le Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0), le club de la capitale a enchaîné une semaine difficile avec un match nul concédé face à Nantes au Parc des Princes ce samedi soir (1-1). D’après RMC Sport, des tensions sont actuellement présentes au sein du vestiaire de Luis Enrique.

Relation tendue entre Luis Enrique et Dembélé

Et à en croire les dernières révélations du Parisien, le technicien espagnol lui, n’est pas du tout satisfait par l’attitude de certains joueurs comme Ousmane Dembélé. Déjà sanctionné à la fin du mois de septembre, le numéro 10 n’avait pas été du voyage pour le déplacement à Arsenal (1er octobre dernier). Si l’international Français est lui aussi déçu de certains choix de son coach (notamment la désignation de Vitinha comme tireur de penalty), il est certain que Luis Enrique en attend plus de l’ailier droit.

Un manque de leaders est constaté

Mais cette attitude de l’Espagnol envers Ousmane Dembélé, très populaire et influent au PSG, a des répercussions. Selon le Parisien, personne n’ose contester le discours de Luis Enrique à Paris, ni même le capitaine Marquinhos. Le vestiaire parisien manque de leaders charismatiques, capables de tirer le groupe vers le haut. « Cette équipe n’a plus de marge et cela s’est vu samedi contre Nantes. Le fait que cette tension commence à augmenter, ce n’est peut-être pas plus mal… », dit-on au sein du PSG...