Mercato : Une superstar au PSG ? La réponse tombe !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, face à Manchester City, Liverpool a réussi un gros coup en remportant ce duel 2-0. Les Reds s’imposent véritablement comme l'une des meilleures équipes d’Europe cette saison, quatre jours après leur victoire sur le même score face au Real Madrid. Une victoire qui permet de cacher la crise qui existe autour de Mohamed Salah, proche d’un départ. Le PSG est sur le dossier, même si le club dément.

Dernièrement, les propos de Mohamed Salah avait fait grandement réagir, lui qui est en fin de contrat en juin prochain, comme relayé par L’Équipe : « On est presque en décembre et je n'ai pas reçu d'offres de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d'un départ que de rester. Vous savez, je suis ici depuis longtemps. Il n'y a aucun autre club comme celui-ci. (...) Les fans m'aiment et je les aime. Mais, à la fin du compte, ce n'est pas ma décision (...) Évidemment. Je ne vais pas prendre ma retraite rapidement. Donc je me concentre sur mon jeu, sur cette saison, on va essayer de remporter la Premier League et, espérons-le, la Ligue des champions. Je suis déçu mais on verra. Je suis très professionnel. Tout le monde peut voir mon éthique de travail. »

«De bonnes chances qu’il termine au PSG»

Ce dimanche, L’Équipe révèle que le PSG et Mohamed Salah pourraient bien être réunis la saison prochaine. La superstar égyptienne est en fin de contrat en juin prochain et d’après une source proche du dossier : « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain. »

Le PSG dément !

L’éventualité de l’arrivée de Mohamed Salah est en revanche à contre courant de la politique assumée par le club depuis deux ans avec la fin des paillettes instaurée par Nasser al-Khelaïfi. Devant la rumeur insistant, le PSG a tout de même démenti l’information à L’Équipe : « Ce n’est pas vrai. » Le feuilleton ne fait que (re)commencer.