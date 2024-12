Mercato : L’OM a réalisé un très gros coup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie l'été dernier, l'OM a totalement renouvelé son effectif pour retrouver la bonne dynamique. Le club joue désormais les avant-postes au classement et parmi les nouvelles recrues, Roberto De Zerbi peut compter sur Geronimo Rulli, gardien argentin de 32 ans qui a débarqué de l'Ajax Amsterdam. Une recrue qui satisfait beaucoup Valère Germain.

Sur le podium de Ligue 1 pour le moment après un bon début de saison, l'OM peut compter sur des nouvelles recrues de taille. Geronimo Rulli est devenu la grande référence dans les cages et pour le moment, il présente un bilan plutôt satisfaisant. De quoi réjouir Valère Germain, qui a porté les couleurs de l'OM entre 2017 et 2021 et qui garde un œil sur le club de la cité phocéenne.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« Il est vraiment un grand gardien »

Ancien joueur de la Real Sociedad ou de Villarreal notamment, Geronimo Rulli est un gardien d'expérience et il fait beaucoup de bien à l'OM. Son arrivée semble être totalement validée. « Je le connaissais déjà de son premier passage en France (à Montpellier, en 2019-2020) et je le trouve encore meilleur. Il a prouvé depuis le début de saison qu'il était vraiment un grand gardien. Il est capable de réaliser des parades à des moments importants, et je ne parle pas seulement des penalties arrêtés » commente Valère Germain d'après des propos rapportés par L'Equipe.

Une belle référence

Loin du compte la saison dernière, l'OM a retrouvé des couleurs pour redevenir un candidat sérieux au podium de Ligue 1. Et avec Geronimo Rulli dans les cages, le club peut avancer sereinement. « L'OM a bien eu besoin de lui depuis le début du Championnat. Il est, à mon avis, plus performant que Radoslaw Majecki pour l'instant » poursuit l'avant-centre de 34 ans, parti en Australie, en référence au portier monégasque avant le match de ce dimanche soir.