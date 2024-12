PSG - OM : Transfert à 30M€, un plan B est révélé

Pierrick Levallet

Déjà rivaux en Ligue 1, le PSG et l’OM sont amenés à s’affronter sur un dossier du mercato. Les deux clubs français auraient des vues sur Nicolo Fagioli. Le milieu de terrain de 23 ans plairait aux Olympiens et aux Rouge-et-Bleu. La Juventus aurait d’ailleurs trouvé un plan B en cas de départ de l’international italien.

Rivaux en championnat, le PSG et l’OM devraient se livrer une autre bataille... sur le mercato. Les deux clubs de Ligue 1 souhaiteraient se renforcer cet hiver. Si les dirigeants parisiens et olympiens ont coché des noms différents sur leur liste, un joueur aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu et des Phocéens : Nicolo Fagioli.

PSG : Luis Enrique fait exploser le mercato ! https://t.co/pXUHyJrKI8 pic.twitter.com/2P0eBKWdki — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

La Juventus a fixé son prix pour Fagioli...

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la Juventus, l’international italien ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de Thiago Motta. Le milieu de terrain de 23 ans a du temps de jeu mais ne figure pas parmi les titulaires indiscutables chez les Bianconeri. La Vieille Dame aurait d’ailleurs fixé son prix pour son transfert. Le PSG et l'OM devront débourser 30M€ pour espérer le recruter.

... et a même identifié son remplaçant

Dans le même temps, la Juventus aurait identifié son plan B sur le mercato en cas de départ de Nicolo Fagioli. D’après les informations de Tuttosport, le pensionnaire de Serie A garderait un œil sur Morten Frendrup. La Vieille Dame envisagerait même de faire une offre de prêt avec obligation d’achat pour convaincre le Genoa de céder son joueur de 23 ans. Reste toutefois à voir si le PSG ou l’OM trouveront un accord avec la Juventus pour Nicolo Fagioli d’abord.