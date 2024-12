Mercato - OM : Bataille annoncée pour un joueur «idéal» !

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato cet été, l’OM devrait encore bouger cet hiver pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le club phocéen souhaiterait notamment offrir un nouveau défenseur au coach italien. Dans cette optique, les dirigeants olympiens auraient des vues sur Danilo. Mais une autre équipe en pincerait pour le joueur de la Juventus.

Après l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club phocéen a bouclé de nombreux transferts afin de construire un effectif à l’image du technicien italien. Pablo Longoria et Mehdi Benatia pourraient d’ailleurs poursuivre leur travail cet hiver, en offrant de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi à certains postes.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

L'OM en pince pour Danilo

L’OM souhaiterait notamment recruter un nouveau défenseur en janvier. Et dans cette optique, les dirigeants phocéens auraient coché le nom de Danilo sur leur liste. En fin de contrat en juin 2025 avec la Juventus, l’international brésilien ne semble pas vraiment être dans les petits papiers de Thiago Motta. L’OM pourrait donc en profiter pour boucler un joli coup avec le joueur de 33 ans. Mais un autre club serait sur le coup.

Naples en embuscade ?

« Danilo ? Il y a Naples. Antonio Conte et Manna ont identifié Danilo comme idéal pour le secteur défensif de Naples. Je dis que Naples le veut. Le contrat de Danilo arrive à échéance et il aimerait jouer un peu plus » a ainsi indiqué le journaliste italien Gianluca Di Marzio. L’OM est prévenu. Il va falloir se méfier de la concurrence du Napoli sur le dossier Danilo.