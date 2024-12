Transferts : «A deux doigts» de signer à l’OM, un phénomène s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’OM accueille l’AS Monaco. Côté monégasque, l’un des principaux dangers sera Eliesse Ben Seghir. A 19 ans, le crack marocain aurait toutefois pu être dans le camp adverse pour cette rencontre. En effet, avant de signer à l’ASM, Ben Seghir était très proche de s’engager avec l’OM. Cela ne s’est finalement pas fait et le principal intéressé est revenu sur cet événement.

Il y a aura du talent ce dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome à l’occasion de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. Certains regards seront notamment braqués vers un certain Eliesse Ben Seghir. A 19 ans, il est le nouveau phénomène du club de la Principauté. Aux côtés de Maghnes Akliouche, le Marocain est l’une des principales armes de l’ASM. Le fait est que sa trajectoire aurait pu être totalement différente puisqu’à défaut de signer à Monaco, Ben Seghir aurait très bien pu rejoindre l’OM étant plus jeune.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« C’était vraiment fait »

Pour Téléfoot, Eliesse Ben Seghir est revenu sur sa signature avortée avec l’OM. Le joueur de l’AS Monaco a alors raconté à ce propos : « L’OM ? Avant de rejoindre l’AS Monaco, c’était le club où j’étais le plus proche de signer. C’était vraiment fait, à deux doigts j’allais signer là-bas. Qu’est-ce qui s’est passé ? Quand Monaco t’appelle, c’est très difficile de refuser. Il y a eu ma famille aussi qui a eu un gros impact sur ce choix. A l’heure d’aujourd’hui, je ne le regrette pas du tout et j’en suis très content ».

Une offre impossible à refuser de l’AS Monaco

Ce samedi, La Provence en avait dit plus concernant l’échec de l’OM avec Eliesse Ben Seghir. On y a apprenait alors qu’en décembre 2019, le club phocéen était le seul club intéressé pour lui faire signer un accord de non-sollicitation. « On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûr qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents », s’est rappelé Sébastien Perez, alors en charge de faire signer Ben Seghir à l’OM. Mais voilà que tout cela a explosé quelques jours plus tard quand l’AS Monaco a fait une offre impossible à refuser et le club phocéen a donc vu le phénomène lui passer sous le nez.