Gros retour au PSG, un problème est déjà annoncé

Jean de Teyssière

Depuis bientôt deux ans, Presnel Kimpembe n’a pas joué un match de football. En février 2023, il se blesse gravement au tendon d’Achille et a vécu des moments très difficiles, comme une réopération en décembre 2023. Mais depuis plusieurs semaines, il est apte au haut niveau et son absence des terrains le frustre, tout comme sa gestion par Luis Enrique.

Depuis deux ans, Presnel Kimpembe traverse une période compliquée au PSG, marquée par les blessures et les absences prolongées. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2023, le défenseur central a passé de longs mois loin des terrains, rendant son retour en compétition d’autant plus délicat. Pilier du club parisien depuis près d’une décennie, formé au centre de formation du PSG, Kimpembe a vu son rôle évoluer, passant d’indispensable à un joueur devant désormais regagner sa place dans un effectif renouvelé. Un retour plus compliqué que prévu.

Le retour de Kimpembe se fait attendre

En privé, Presnel Kimpembe serait frustré de ne pas avoir encore joué. L’Équipe relaye les propos de personnes proches du défenseur français : « Il n'a pas compris son absence, clairement. Il fait part de sa frustration auprès de plusieurs membres du club face à cette situation. Il s'est demandé comment il pouvait être dans le groupe mardi et pas samedi, alors que rien ne s'est passé entre les deux rencontres. Il a toujours accepté les décisions de la direction sportive et surtout du coach. Toutefois, l'absence de cohérence des décisions, à quelques jours d'intervalle, est incompréhensible pour le joueur. » Un autre problème est dévoilé avec Kimpembe.

Kimpembe géré comme un autre ?

Selon les informations de RMC Sport, Presnel Kimpembe, cadre de l’effectif et de retour après une longue absence, serait géré par Luis Enrique de la même manière que n'importe quel autre joueur. Une approche qui pourrait manquer de discernement au regard de l’histoire du défenseur au club et de son statut de pilier au sein du vestiaire parisien.