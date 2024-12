PSG : Luis Enrique s’évite «une catastrophe» après le FC Nantes 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le PSG a donc concédé le nul face au FC Nantes (1-1). Une performance décevante pour le club de la capitale suite à laquelle Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur parisien a notamment été interrogé sur le discours qu’il avait tenu auprès de ses joueurs dans le vestiaire et à ce sujet, Luis Enrique a fait une confidence.

Battu par le Bayern Munich mardi, le PSG a donc été accroché par le FC Nantes à domicile ce samedi soir. Grâce à Matthis Abline, les Canaris sont repartis avec le point du match nul. De quoi satisfaire Antoine Kombouaré, beaucoup moins Luis Enrique. Pour le PSG, l’objectif était bien évidemment de gagner, mais ça n’a donc pas été le cas. Une contre-performance de plus pour le club de la capitale…

« Il peut se passer une catastrophe »

En conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a assuré n’avoir rien dit à ses joueurs dans le vestiaire suite à ce match nul contre le FC Nantes. Et l’entraîneur du PSG a ses raisons. En effet, face aux journalistes, il a expliqué : « Aucun. Je ne parle pas aux joueurs après un match, je ne l’ai jamais fait. Et c’est quelque chose que je recommande à tous les entraîneurs de haut niveau, de niveau moyen, d’enfants. Quand un match se termine, il ne faut parler de rien. Si tu as gagné, tout le monde est content et tu n’as rien à faire. Si tu as perdu, tout le monde est énervé, l'entraîneur aussi et il peut se passer une catastrophe ».

« Tu laisses les joueurs respirer »

« Quand un match se termine, tu vas dans ton espace, tu laisses les joueurs respirer, et après avoir vu le match mardi on analysera tout et on passera les messages qu’il faut passer. Après le match, sauf s’il y a quelque chose à célébrer, il n’y a rien à dire. C’est mon avis, je me trompe peut-être. C'est ce que je fais depuis que j’ai commencé à m'entraîner il y a de nombreuses années », a ensuite développé Luis Enrique.