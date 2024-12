Mbappé va quitter le Real Madrid ? Il lâche une confidence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé ne réalise pas les débuts rêvés dans la capitale espagnole. Ancien joueur du PSG mais aussi du club madrilène, Nicolas Anelka est longuement revenu sur la situation de la star de 25 ans ce dimanche. Pour le Français, Mbappé ne doit pas faire la même erreur que lui, à savoir claquer la porte des Merengue.

Buteur ce dimanche après-midi face à Getafe, Kylian Mbappé s’est rassuré après une période de trouble. Si l’attaquant français est en grande difficulté ces derniers temps, Nicolas Anelka s’est exprimé à son sujet au micro de RMC.

« Il faudra qu’il patiente, qu’il continue à travailler, qu’il écoute pas ce que les gens disent »

« Quand je vois ce que Mbappé vit, je me revois il y à 25 ans. Je suis arrivé au Real Madrid, qui avait gagné la Ligue des Champions deux ans auparavant je crois, avec une équipe et des joueurs qui sont déjà là. Je suis arrivé pareil, c’est le président qui a fait un peu le forcing pour que je vienne, je signe, je me retrouve dans la situation où pareil je n’ai pas vraiment le positionnement sur le terrain, je suis là mais on ne joue pas avec 1 pointe mais 2 et quand on joue avec 2 ça ne joue pas bien. Les mêmes difficultés et beaucoup de critiques. Quand je suis arrivé, j’avais 20 ans, c’était très difficile. Maintenant, lui, il faudra qu’il patiente, qu’il continue à travailler, qu’il écoute pas ce que les gens disent », a d’abord lâché l’ancien buteur, passé par Arsenal, le PSG, Chelsea, mais aussi par le Real Madrid entre 1999 et 2000.

« Je pense qu’il peut avoir cette patience »

Pour Anelka, Kylian Mbappé ne doit pas quitter le Real Madrid : « Je suis arrivé dès le départ où j’ai su que le vestiaire ne voulait pas que je vienne. J’ai eu beaucoup de choses et vous n’êtes certainement pas au courant qui se sont passées pendant toute la saison. Donc j’ai décidé à la fin de la saison de partir. Je voulais partir. Ils voulaient que je reste, mais j’ai décidé de partir parce que j’ai un caractère différent de celui de Kylian et je n’acceptais pas ce qui s’était passé pour moi c’était impossible de rester. Mais lui n’est pas pareil que moi. On est différent au niveau du caractère. Donc je pense qu’il peut avoir cette patience », conclut l’ex-international Français.