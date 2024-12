Transferts : L'OM tient son Mbappé ?

Thomas Bourseau

L'espace d'une saison (2012/2013), Joey Barton a porté les couleurs de l'OM. Le bad boy anglais suit de très près l'évolution sportive de Mason Greenwood depuis ses débuts étincelants à Manchester United avant son passage à vide dû à l'agression sexuel et les abus physiques envers sa compagne. Pour Barton, l'OM a recruté un attaquant du calibre de Kylian Mbappé.

Mason Greenwood était l'un des plus belles promesses de l'académie de Manchester United. Néanmoins, l'agression sexuelle et physique dont il a été reconnu coupable envers sa compagne Harriet Robson lui a fermé les portes de son club formateur et l'a contraint à l'exil une première fois en Espagne à Getafe et cette saison à l'OM où il s'est rapidement imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Joey Barton chante les louanges de Mason Greenwood

Avant la réception de l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome dimanche soir, Mason Greenwood restait sur un bilan de 3 buts lors des 5 dernières sorties de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Le numéro 10 de l'OM, arrivé cet été pour un package complet de 31M€, bonus compris, pourrait retrouver le gratin européen à l'avenir comme le Real Madrid ou le FC Barcelone selon son compatriote Joey Barton.

«Pour moi il est de la même trempe que Haaland ou Mbappé»

« Il fait partie des joueurs les plus talentueux en Europe. S'il continue comme ça, éventuellement il pourrait revenir un jour en Angleterre, peut-être même jouer un jour au Real Madrid ou Barcelone. Pour moi il est de la même trempe que Haaland ou Mbappé ». a confié l'ancien joueur de l'OM en interview pour Téléfoot. L'Olympique de Marseille tiendrait donc son Kylian Mbappé si l'on se fie aux propos de Barton.