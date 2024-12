Duo de choc à l’OM ? Ce buteur annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant à la fin du mercato estival à l'OM, Neal Maupay est arrivé dans un effectif déjà bien construit où il est difficile de se faire une place. Associé à Elye Wahi à la pointe de l'attaque, le joueur formé à l'OGC Nice va tenter de briller, mais aussi d'apporter tout son savoir-faire au jeune buteur de 21 ans, actuellement en difficulté.

A la toute fin du mercato estival, l'OM a négocié une belle offre en s'offrant Neal Maupay en prêt avec une option d'achat obligatoire de 4M€. Le natif de Versailles est là pour épauler Elye Wahi, qui n'évolue pas à un grand niveau depuis le début de la saison. Mais avec son apport, les deux joueurs pourraient profiter de la bonne dynamique du reste de l'effectif pour surfer sur la même vague.

PSG - OM : Transfert à 30M€, un plan B est révélé https://t.co/ZaeLKKqxh9 pic.twitter.com/eqb0fpYaYL — le10sport (@le10sport) December 1, 2024

Wahi en manque de confiance

L'été dernier, Elye Wahi a débarqué à Marseille dans la polémique et ses premières sorties ne se sont pas très bien passées. Le jeune joueur de 21 ans a encore du mal à se trouver sur le terrain mais on lui fait confiance à l'avenir. « Le club compte aussi beaucoup sur Elye Wahi, qui est notre attaquant numéro 1, qui a énormément de talent, et qui a un bel avenir. Donc ça serait mentir de dire que je suis content d’être sur le banc, mais j’ai pas de honte à le dire » déclare Neal Maupay ce dimanche dans une interview pour le Canal Football Club.

L'OM peut profiter d'un beau duo

Titulaire à 5 reprises depuis son arrivée, Neal Maupay a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Le joueur français de 28 ans possède une belle expérience en France et en Premier League qui pourrait beaucoup servir à l'OM. « Avec mon expérience, je pense que je peux apporter à Elye, et pour l’équipe, avoir deux attaquants performants, c’est ce qu’il faut. Elye c’est un bon gars, donc c’est super cool » poursuit-il.